سفير الإمارات لدى موسكو: إمكانات واسعة لدى البلدين لدراسة القمر والمريخ

تطوّر روسيا والإمارات العربية التعاون في مجال الفضاء، ولدى البلديْن إمكانات واسعة ليدرسا معا المريخ والقمر.

أعلن ذلك سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى موسكو محمد أحمد الجابر في حديث أدلى به يوم 11 يناير لوكالة "تاس" الروسية.

وقال:" لا شك أن بلديْنا لديهما العديد من الإمكانات لتطوير التعاون المشترك في دراسة القمر والمريخ، وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن هزاع المنصوري الذي انضم إلى طاقم مركبة " سويوز – إم إس – 15" الفضائية الروسية المأهولة أصبح أول رائد فضاء في الإمارات العربية المتحدة".

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وأعاد السفير إلى الأذهان أن حكومتي البلديْن وقعتا في فبراير عام 2021 اتفاقية التعاون في دراسة الفضاء الكوني واستخدامه للأغراض السلمية. كما اتفقتا في أكتوبر عام 2021 في دبي على توسيع التعاون في هذا المجال.

ومضى قائلا:" إن الاتفاقية الموقعة ستسمح لروسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة بتطوير التعاون في مجال الملاحة الفضائية واستشعار الأرض عن بعد ومراقبة الفضاء والاتصالات الفضائية وتصنيع المعدات الفضائية والرحلات الفضائية المأهولة والبحوث العلمية في الفضاء".

وأشار السفير الإماراتي إلى أن التبادل السلعي بين روسيا والإمارات بلغ في أكتوبر الماضي 3.7 مليار دولار وازداد بنسبة 86.03 % (نحو 1.7 مليار دولار)، مقارنة بالفترة المماثلة لعام 2020.

المصدر: تاس