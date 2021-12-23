رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري: حملت العلم الإسرائيلي إلى محطة الفضاء الدولية (صور)

كشف رائد الفضاء هزاع المنصوري، أول إماراتي يصل إلى محطة الفضاء الدولية، أنه حمل معه العلم الإسرائيلي في أول مهمة له في الفضاء، قبل عام من توقيع اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل.

وجاء إعلان المنصوري خلال زيارته معرض "إكسبو 2020 دبي"، حيث تجول في بعض الأجنحة، وقدم العديد من الأعلام الوطنية التي رافقته خلال مغامرته إلى الفضاء.

وقال المنصوري: "فكرت في الكثير من الأشياء التي يمكنني القيام بها لتمثيل الدول المختلفة، لكن لا شيء يضاهي اصطحاب أعلامها. فالعلم يمثل تقاليد البلاد وأفكارها... عندما أعيد الأعلام لمختلف الدول والأجنحة، أرى سعادة شعوبها وفخرهم".

وأضاف: "كانوا سعداء للغاية، وهذا ما يهم... المهمة التي قمت بها وجهت رسالة قوية جدا للجميع، مفادها أن ما حققته الإمارات العربية المتحدة، وما فعلته على متن محطة الفضاء الدولية، هو أمر دولي، يمكن أن يحققه الجميع".

وزار المنصوري العديد من الأجنحة، بما فيها الكويت وقطر وفلسطين وعمان ومصر وتونس والصومال وإسرائيل والسودان، وقدم لكل دولة علمها.

استضفنا هذا الصباح في الجناح الاسرائيلي ضيفا عزيزا ومميزا ، اول رائد فضاء اماراتي 🇦🇪 هزاع المنصوري الذي قدم لنا هدية رمزية مستنا. وهي عبارة عن علم اسرائيل 🇮🇱 كان قد اصطحبه في رحلته الاولى لمحطة الفضاء الدولية. جزيل الشكر مع تمنياتنا لرائد الفضاء الاماراتي بالتوفيق pic.twitter.com/sBTz2gqzth — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) December 23, 2021

المصدر: "يديعوت أحرونوت" + "البيان"