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الصين تتهم إالولايات المتحدة بتغيير مدارات أقمارها "ستارلينك" وماسك يرفض

الفضاء

الصين تتهم إالولايات المتحدة بتغيير مدارات أقمارها
wi-fi.ru
صورة أرشيفية
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أعربت الصين عن قلقها من النشاط الأمريكي الخطير في مدار الأرض وطالبت الولايات المتحدة بتحمل المسؤولية عن عمل شركاتها التي تشكل أقمارها الصناعية خطورة على حياة رواد الفضاء الصينيين.

وجاء في بيان أصدرته وزارة الخارجية الصينية" إن الولايات المتحدة لا تتخذ موقفا مسؤولا في الفضاء ولا تلتزم بتنفيذ اتفاقيات دولية، الأمر الذي يهدد حياة رواد الفضاء.

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وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الصينية، تشاو لي ليجان، إن واشطن تستعرض معايير مزدوجة. وأوضح أن شركة "سبيس إكس" الأمريكية أطلقت في يوليو وأكتوبر الماضيين دفعتين من الأقمار الصناعية الصغيرة "ستارلينك" والتي أدى إطلاقها إلى حدوث أوضاع خطيرة في مدار الأرض، إذ انها اقتربت مرتين من المحطة الفضائية حيث يعمل رواد الفضاء الصينيون الذين اضطروا إلى اتخاذ إجراءات طارئة  لتفادي اصطدام المحطة معها.

يذكر أن المحطة الفضائية الصينية تحلق على ارتفاع 400 كلم فوق سطح الأرض. ويتوقع أن تعمل المحطة في مدار الأرض لمدة 10 أعوام قادمة. بينما تمر مدارات "ستارلينك" على ارتفاع 500 كلم.

هذا وأعلن نائب لجنة المواصلات الفضائية في اتحاد الفلك الدولي، يان يوي جوانغ، أن شركة "سبيس إكس" الأمريكية تغيّر مدارات أقمارها الصناعية بعد إطلاقها دون أن تبلغ بلدانا أخرى عن ذلك.

من ناحية أخرى فإن مؤسس "سبيس إكس" إيلون ماسك يرى أن مجموعة الأقمار الصناعية "ستارلينك" لا تحد من المنافسة في الفضاء ولا تمنع بلدانا أخرى من تحقيق مشاريعها. وقال" إن أبعاد الفضاء شاسعة. أما أبعاد الأقمار الصناعية فإنها متناهية الصغر. وإننا لا نضع أية حواجز أمام أحد ولا ننوي عمل ذلك".

جاء ذلك على لسانه في حديث أدلى به مساء الأربعاء 29 ديسمبر لصحيفة  Financal Times الأمريكية.

المصدر: تاس

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