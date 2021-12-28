نجاح الإطلاق الاختباري الثالث لصاروخ "أنغارا" الروسي الثقيل

أطلقت القوات الفضائية الروسية للمرة الثالثة صاروخ "أنغارا – آ 5" الفضائي الثقيل المزوّد بوحدة التسريع "برساي" والحمولة الاختبارية المفيدة.

وقد أطلق الصاروخ الساعة 22.00 يوم 27 ديسمبر بتوقيت موسكو من مطار "بليسيتسك" الفضائي العسكري. وتولت القوات الفضائية الروسية الساعة 22.03 إدارة الصاروخ بعد انفصال مرحلتيه الأولى والثانية.

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وقال ناطق باسم إدارة الإعلام في القوات المسلحة الروسية إن الوحدة التي تحتوي على الحمولة المفيدة الاختبارية انفصلت بعد 12 دقيقة عن مرحلة الصاروخ الثالثة واستمرت في التحليق بواسطة وحدة التسريع "برساي" نحو المدار الثابت للأرض. واستغرق تحليقها 9 ساعات.

وأعاد الناطق إلى الأذهان أن صاروخ " أنغارا – آ 5" سبق له أن انطلق من مطار "بليسيتسك" في 23 ديسمبر عام 2014 و14 ديسمبر عام 2020.

المصدر: تاس