تأجيل إطلاق صاروخ "أنغارا" الفضائي الروسي

تم تأجيل إطلاق صاروخ "أنغارا – آ 5" الفضائي الثقيل الروسي من مطار "بليسيتسك" العسكري إلى يوم 24 ديسمبر الجاري.

صرح بذلك مصدر لوكالة "تاس" الروسية، ثم أكّد الثلاثاء 21 ديسمبر مصدر آخر تلك المعلومات.

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وقال المصدران إن إطلاق الصاروخ تأجل بسبب مشاكل تواجهها المعدات الأرضية، فضلا عن ظروف الطقس السيئ.

يذكر أن إطلاق صاروخ "أنغارا – آ 5" الثقيل كان مخططا له في 23 ديسمبر.

جدير بالذكر أن أسرة صواريخ "أنغارا" تتضمن الصواريخ الخفيفة والمتوسطة والثقيلة وفائقة الثقل، ويتم تصنيعها في شركة "بوليوت" بمدينة أومسك غرب سيبيريا.

وبمقدور صاروخ "أنغارا - آ 5" الثقيل أن يحمل إلى المدار الثابت للأرض 26 طنا من الحمولة.

وقد أطلق الصاروخان الثقيلان الأوليان من أسرة "أنغارا" في 23 ديسمبر عام 2014 و20 ديسمبرعام 2020.

المصدر: تاس