روسيا تختبر صاروخا فضائيا ثقيلا الشهر الجاري

أعلنت مصادر مطلعة في مجال الصناعات الفضائية الروسية أن روسيا تعتزم اختبار صاروخ فضائي ثقيل من فئة صواريخ "أنغارا" المعدلة الشهر الجاري.

وتبعا للمصادر فإن "صاورخا من نوع Angara-A5 من المفترض أن ينقل إلى منصة الإطلاق في قاعدة بليسيتسك الفضائية الروسية في 17 ديسمبر الجاري، استعدادا لإطلاقه إلى الفضاء بعد أيام من ذلك الموعد".

ومن جهتها أشارت مصادر في إدارة منطقة تومسك الروسية إلى "أن الصاروخ المذكور من المفترض أن يطلق من قاعدة بليسيتسك في 23 ديسمبر الجاري تمام الساعة 18:00 بتوقيت موسكو، وفي حال حدوث أي طارئ فإن الموعد الاحتياطي للإطلاق سيكون في 24 ديسمبر".

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وتشمل أسرة صواريخ "أنغارا" الروسية الفضائية المعدلة اليوم عدة أنواع من الصواريخ، منها صواريخ Angara-1.2 الخفيفة، وصواريخ Angara-A3 المتوسطة الثقل، وصواريخ Angara-A5 الثقيلة، وصواريخ Angara-A5B الفائقة الثقل.

وكانت روسيا قد أطلقت عام 2014 إلى مدارات الأرض صاروخا من نوع Angara-A5 من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية، وحمل الصاروخ حينها نموذجا لقمر صناعي وصل وزنه إلى 2.04 طن، وعام 2020 أطلقت صاروخا آخر من هذا النوع من القاعدة نفسها أيضا.

المصدر: فيستي