روسيا بدأت التحكم بأقمارها الصناعية الجديدة

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن روسيا بدأت بالتحكم بأقمار اتصالات أطلقتها مؤخرا إلى الفضاء.

وقال بيان صادر عن المؤسسة "نجح قمرا Express-AMU7 و Express-AMU3 اللذان أطلقا يوم الاثنين 13 ديسمبر الجاري إلى الفضاء بالانفصال عن وحدة التسريع Briz-M التابعة للصاروخ الحامل لهما، وباشر الخبراء في المحطات الأرضية بالتحكم بهما ليصلا مداراتهما المحددة".

وأضاف البيان أن "قمر Express-AMU7 انفصل علن مرحلة التسريع التابعة للصاروخ يوم الثلاثاء 14 ديسمبر الجاري، بتمام الساعة 8:57، في مدار يبعد عن الأرض 18714 كلم، ومن المفترض أن يصل إلى مدار يبعد عن الأرض 52872 كلم، أما القمر الثاني فقد انفصل عن Briz-M بعده بـ 17 دقيقة، وفي مدار يرتفع عن الأرض 18692 كلم، ومن المفترض أن يصل إلى مدار ارتفاعه 52871 كلم".

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وأشار البيان إلى أن القمرين سيصلان مداراتهما النهائية معتمدين على محركات نفاثة مركبة عليهما، إذ سيصل Express-AMU7 إلى مداره المطلوب بعد 56 يوما تقريبا، بينما القمر الثاني سيصل خلال 59 يوما.

وتبعا لـ "روس كوسموس" فإن مهمة التحكم بهذه الأقمار في الفضاء ستقع على عاتق شركة "ريشيتنيوف" الروسية المطورة لهما.

وينتمي القمران إلى فئة أقمار Express التي تطورها روسيا منذ تسعينيات القرن الماضي لتستخدمها كأقمار اتصالات لتأمين البث الإذاعي والتلفزيوني وتأمين بعض مناطق الأرض بشبكة إنترنت عالية السرعة، وكذلك نقل البيانات إلى روسيا وبعض بلدان رابطة الدول المستقلة.

المصدر: فيستي