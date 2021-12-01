ناسا تؤجل خروج رائديها إلى الفضاء المكشوف لاقتراب نفايات فضائية من المحطة الدولية

قررت وكالة "ناسا" الفضائية الأمريكية تأجيل خروج الرائدين الأمريكيين إلى الفضاء المكشوف المخطط لتحقيقه الثلاثاء 30 نوفمبر من المحطة الفضائية الدولية.

وأشارت "ناسا" في صفحتها على "تويتر" إلى أنها قد تلقت إنذارا عن اقتراب نفايات فضائية من المحطة.

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وجاء في بيان نشرته "ناسا":" قررنا تأجيل خروج رائديْنا من المحطة إلى الفضاء المكشوف والذي كان يخطط لتحقيقه الثلاثاء 30 نوفمبر لاستحالة تقييم خطر قد يتعرض له رائدا الفضاء. وقد اتخذ قرار التأجيل إلى أن يتضح الأمر ويظهر المزيد من المعلومات".

يذكر أن رائدي الفضاء الأمريكييْن كان يجب أن يستبدلا أحد الهوائيات المركبة على جسم المحطة من خارجها. وكان يفترض أن تبدأ العملية الساعة 15.10 بتوقيت موسكو وتستغرق 6 ساعات، وذلك بسبب توقف الهوائي عن إرسال إشارات.

وفضلت "ناسا"أن يكون لديها نظام اتصال قابل للعمل تماما على الرغم من أن تعطل الهوائي لا يؤثر كثيرا على عمل المحطة الفضائية.

يذكر أن المحطة الفضائية الدولية يعمل فيها في الوقت الراهن الروسيان، أنطون شباكليروف وبيوتر دوبوف، والأمريكيان مارك فاندي هاي وراجا تشاري، والألماني ماتياس ماورر.

المصدر: تاس