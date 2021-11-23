"روس كوسموس": روسيا تحصل عام 2024 على الإنترنت الفضائي

سيسمح برنامج "سفيرا" الذي بدأت روسيا في تحقيقه بالحصول على الإنترنت الفضائي بحلول عام 2024.

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أعلن ذلك مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين. وقال إن المؤسسة قد حصلت على أموال أولية لازمة لوضع أساس علمي للبرنامج. وسيخصص لتحقيق برنامج "سفيرا" العام المقبل 7 مليارات روبل ( ما يعادل 100 مليون دولار). وستستخدم تلك الأموال لتصميم نموذجين اختبارين للأقمار الصناعية الخاصة بالإنترنت الفضائي من طراز "سكيث" والأقمار الصناعية الخاصة بإنترنت الأشياء من طراز "ماراثون". وسيطلق أولهما عام 2022 وثانيهما سيطلق عام 2023.

وقال روغوزين إن الجزء الآخر من الأموال سيخصص لشراء الصواريخ التي ستطلق الأقمار الصناعية للاتصال من طراز "أكسبريس إر في" التي تولت وزارة الرقمنة الروسية تمويل مشروعها .

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أعلن في مؤتمر صحفي عقده في 7 يونيو عام 2018 أن روسيا تخطط لإطلاق ما يزيد عن 600 قمر صناعي للاتصالات واستشعار الأرض عن بعد. أما المدير التنفيذي لـ"روس كوسموس" فأعلن في وقت سابق أن تحقيق المشروع قد بدأ عام 2021.

المصدر: تاس