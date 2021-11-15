خبراء: جهاز قياس الارتفاع بالمحطة "لونا-25" خال من أي خلل

أعلن خبراء شركة "فيغا" المصنعة لجهاز قياس الارتفاع، أنهم لم يكتشفوا أي خلل تقني في الجهاز المثبت بالمحطة القمرية "لونا-25"، المسؤول عن قياس الارتفاع والسرعة.

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ويشير الخبراء في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن هذا الجهاز ليس مخصصا للعمل على تربة رطبة، بل للعمل على القمر حيث التربة هناك جافة.

ويضيف الخبراء، يختلف انعكاس الموجات اللاسلكية عن الأسطح المختلفة. وانعكاسها عن السطح الرطب، الذي يعتبر موصلا كهربائيا جيدا، يختلف عن انعكاسها عن السطح الجاف. وهذه الاختلافات يجب أن تؤخذ بالاعتبار عند إجراء التجارب والاختبارات.

وسيعمل الجهاز المثبت في المحطة القمرية "لونا-25" عند هبوطها على سطح القمر، في ظروف السطح الجاف. أي في ظروف الفراغ الكامل تقريبا، لأن الماء يتبخر من سطح القمر.

ومع ذلك قرر خبراء الشركة إجراء تعديلات على الجهاز، ليعمل في كافة الظروف، وجميع أنواع الترب، ومن المقرر إجراء اختبارات جديدة للجهاز قبل يوم 22 نوفمبر 2021.

المصدر: نوفوستي