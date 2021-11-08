 
مباشر

كشف اليوم المثالي لإطلاق المحطة الروسية إلى القمر

الفضاء

كشف اليوم المثالي لإطلاق المحطة الروسية إلى القمر
Roscosmos
القمر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rokq

أعلن مصدر في قطاع صناعة الصواريخ والفضاء، أنه من الممكن إطلاق أول محطة قمرية أوتوماتيكية إلى القمر في الفترة ما بين 25 مايو إلى 19 أكتوبر 2022.

إقرأ المزيد
"روس كوسموس": سيتم تحديد موعد نهائي لإطلاق أول بعثة قمرية في مارس المقبل

إلا أن المصدر أشار إلى أن يوم السبت 23 يوليو 2022 سوف يكون اليوم المثالي لإطلاق المحطة القمرية الأوتوماتيكية الروسية التي تحمل اسم "لونا – 25" (القمر – 25)، وذلك بعد مضي 46 عاماً على إطلاق محطة "لونا – 24" إلى القمر عام 1976.

وسوف تكون المهمة الأساسية لمحطة "لونا – 25" دراسة إمكانية توفير هبوط هادئ على سطح القمر، بالقرب من منطقة القطب الجنوبي للقمر. ومن المقرر إطلاق المحطة باستخدام الصاروخ الناقل "سويوز – 2.1 ب" مع وحدة التعجيل "فريغات"، على أن تهبط المحطة شمال حفرة "بوغوسلافسكي"، وسيكون موقع الهبوط الاحتياطي هو جنوب غرب حفرة "مانزيني".

المصدر: نوفوستي

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا