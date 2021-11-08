كشف اليوم المثالي لإطلاق المحطة الروسية إلى القمر

أعلن مصدر في قطاع صناعة الصواريخ والفضاء، أنه من الممكن إطلاق أول محطة قمرية أوتوماتيكية إلى القمر في الفترة ما بين 25 مايو إلى 19 أكتوبر 2022.

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إلا أن المصدر أشار إلى أن يوم السبت 23 يوليو 2022 سوف يكون اليوم المثالي لإطلاق المحطة القمرية الأوتوماتيكية الروسية التي تحمل اسم "لونا – 25" (القمر – 25)، وذلك بعد مضي 46 عاماً على إطلاق محطة "لونا – 24" إلى القمر عام 1976.

وسوف تكون المهمة الأساسية لمحطة "لونا – 25" دراسة إمكانية توفير هبوط هادئ على سطح القمر، بالقرب من منطقة القطب الجنوبي للقمر. ومن المقرر إطلاق المحطة باستخدام الصاروخ الناقل "سويوز – 2.1 ب" مع وحدة التعجيل "فريغات"، على أن تهبط المحطة شمال حفرة "بوغوسلافسكي"، وسيكون موقع الهبوط الاحتياطي هو جنوب غرب حفرة "مانزيني".

المصدر: نوفوستي