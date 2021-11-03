"روس كوسموس": سيتم تحديد موعد نهائي لإطلاق أول بعثة قمرية في مارس المقبل

سيتخذ قرار نهائي بموعد إطلاق أول بعثة فضائية روسية إلى القمر في مارس أو أبريل عام 2022.

أعلن ذلك رئيس قسم الكواكب في معهد الدراسات الفضائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، إيغور متروفانوف. وأوضح أن القرار النهائي سيتخذ بعد الوصول إلى فهم كامل لنتائج كل اختبارات مسبار "لونا – 25" القمري.

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وحسب العالم الروسي فإن أقرب تاريخ مناسب لإرسال المسبار إلى القمر من ناحية الشروط الباليستية هو 25 مايو عام 2025. ولا تزال تلك الشروط قائمة لغاية منتصف يوليو عام 2022. وقال:" أظن أن موعد إطلاق المسبار سيكون على الأرجح بين شهري مايو ويوليو".

وأوضح أن كل الأجهزة التي قام معهد الدراسات الفضائية بتصنيعها جاهزة وتم إرسالها إلى شركة "لافوتشكين" الروسية الفضائية لتركيبها في المسبار.

يذكر أن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين، كان قد أعلن في وقت سابق أن صاروخ "سويوز 2.1 بي" الحامل مسبار "لونا – 25" سيطلق في الفترة ما بين مايو ويوليو عام 2025.

جدير بالذكر أن محطة "لونا – 25" الفضائية الأوتوماتيكية ستصبح أول مسبار روسي على القمر. والغاية من إطلاق مشروع "لونا – 25" هي إجراء دراسات في منطقة القطب الجنوبي للقمر. ويتوقع أن يهبط المسبار بالقرب من حفرة بوغوسلافسكي.

المصدر: تاس