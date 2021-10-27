"روس كوسموس" تبحث مع "ناسا" إمكانية التحام مركبة "أوريول" مع المحطة القمرية الأمريكية

بحث مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين مع ممثل عن وكالة "ناسا" الأمريكية إمكانية التحام مركبة "أوريول" الروسية الواعدة مع المحطة القمرية الأمريكية.

وذلك على هامش مؤتمر الفلك الفضائي الدولي الـ72.

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وقال:" تحدثنا اليوم حول ضرورة التنسيق في معايير تقنية تمكّن مركبة "أوريول" الفضائية الروسية بعد اختتام اختبارها من الالتحام بالمحطة القمرية المدارية الأمريكية المستقبلية إذا قضى الأمر بذلك".

هذا وبحث دميتري روغوزين مع نظيره في "ناسا" كذلك مسألة تبادل المركبات الفضائية المأهولة "سويوز" و"دراغون" التي سيحلق على متنها الرواد الروس والأمريكيون.

وقد تطرق الجانبان إلى مسألة تشيكلة الأطقم الفضائية.

وأوضح، روغوزين، أن رواد الفضاء الروس يمكن أن يحلقوا إلى المحطة الفضائية الدولية على متن المركبات الأمريكية. أما الأمريكيون فسيستخدمون المركبات الروسية، كما كان الحال في الماضي.

يذكر أن مؤتمر الفلك الفضائي الدولي الـ72 يعقد تحت رعاية اتحاد الفلك الدولي في دبي ما بين 25 و29 أكتوبر الجاري. ويشارك في المؤتمر رؤساء الوكالات الفضائية وعدد كبير من الخبراء في مجال الفضاء.

المصدر: تاس