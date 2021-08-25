رئيس ناسا: نحن نعوّل على التعاون مع روسيا في إنشاء المحطة القمرية المدارية

أعلن رئيس ناسا، بيل نلسون" في حديث أدلى به في 24 أغسطس لوكالة "نوفوستي" الروسية أن الولايات المتحدة تعوّل على التعاون مع روسيا في مجال إنشاء محطة Gateway القمرية المدارية.

وقال:" أود أن تتعاون روسيا معنا في إنشاء محطة Gateway. والتي لم تبلغنا بعد عن رغبتها، لكني أظن أننا نود بالتأكيد أن يتعاون الروس معنا".

إقرأ المزيد

وأضاف قائلا:" إنّي سأبحث ذلك مع روغوزين (مدير عام "روس كوسموس)".

يذكر أن مشروع محطة Gateway المدارية تقضي بإنشاء محطة قمرية مأهولة لدراسة القمر والفضاء البعيد وكذلك تنظيم رحلات فضائية بعيدة المدى إلى المريخ.

وأعلن رئيس ناسا في تصريحه لوكالة "نوفوستي" الروسية أن ناسا تعوّل كذلك على مواصلة التعاون مع روسيا في مجال تشغيل المحطة الفضائية الدولية بعد عام 2030.

وقال، نلسون، مجيبا عن سؤال موجه إليه عن احتمال إطالة عمر استخدام المحطة قال:" نعم، روسيا هي شريك لنا في المحطة الفضائية الدولية لغاية عام 2030".

ومضى قائلا:" آمل بمواصلة هذا التعاون الجيد جدا وأنا اتخذ منه موقفا متفائلا".

يذكر أن البلدان المساهمة في مشروع المحطة الفضائية الدولية كانت قد وقعت اتفاقية استخدام المحطة لغاية نهاية عام 2024. وتبحث في الوقت الراهن مسألة إطالة عملها لغاية أعوام 2028 – 2030.

جدير بالذكر أن مدير عام "روس كوسموس" دميتري روغوزين، ورئيس ناسا، بيل نلسون يمكن أن يبحثا مسألة إطالة استخدام المحطة الفضائية الدولية في لقاء سيعقد بينهما في أكتوبر المقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة .

أفاد بذلك في 23 أغسطس نائب مدير عام "روس كوسموس" لشؤون التعاون الدولي" سيرغي سافيليف، وقال "إن نلسون تعهد بزيارة روسيا حتى نهاية العام الجاري. إلا أن اللقاء بين الجانبين سيعقد على الأرجح خلال انعقاد المؤتمر الفضائي في أكتوبر المقبل في دبي".

المصدر: نوفوستي