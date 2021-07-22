رئيس "ناسا" يهنئ "روس كوسموس" بإطلاق وحدة "ناؤوكا" الفضائية

هنأ مدير ناسا، بيل نلسون، مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية ، دميتري روغوزين، بنجاح إطلاق وحدة "ناؤوكا" الفضائية الروسية متعددة المهام إلى المحطة الفضائية الدولية.

وجاء في تدوينة نلسون على "تويتر": أهنئ مدير "روسكوسموس" دميتري روغوزين والطاقم الروسي في المحطة الفضائية الدولية بنجاح إطلاق وحدة "ناؤوكا". وأعرب نلسون عن أمله بأن تساعد الوحدة الفضائية الجديدة في تطوير البحوث العلمية وتحقيق اكتشافات جديدة على متن المحطة الفضائية الدولية.

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أما دميتري روغوزين فشكر زميله الأمريكي، قائلا على "تويتر":" شكرا يا سيناتور نلسون! سأنقل تهانيكم إلى طاقم "روس كوسموس" في المحطة وآمل أن التقي بكم قريبا".

يذكر أن صاروخ "بروتون – إم" الروسي أطلق الساعة 17.58 الأربعاء 21 يوليو بتوقيت موسكو مع وحدة "ناؤوكا" بوزن 20 طنا على متنه ليُوصلها إلى مدار الأرض حيث تستمر في رحلتها الفضائية وتستعد للالتحام بالمحطة الفضائية يوم 29 يوليو الجاري.

ومع وصول الوحدة الفضائية الجديدة سيحصل رواد الفضاء الروس على مواقع جديدة للعمل داخل المحطة وخارجها وأجهزة لتوليد الأكسجين واستخراج الماء من البول، فضلا عن مرحاض آخر.

المصدر: تاس