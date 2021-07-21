إطلاق وحدة "ناؤوكا" الفضائية الروسية إلى المحطة الفضائية الدولية

أطلقت اليوم وحدة "ناؤوكا" الفضائية الروسية متعددة المهام إلى المحطة الفضائية الدولية.

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وأطلقها من مطار "بايكونور الفضائي الروسي صاروخ "بروتون - إم" الساعة 17.58 بتوقيت موسكو.

وقد وصلت "ناؤوكا" إلى مدار الأرض بعد انفصالها عن صاروخ "بروتون".

ويتوقع أن تلتحم الوحدة الفضائية بالمحطة الفضائية الدولية يوم 29 يوليو، أي بعد مرور 8 أيام بعد إطلاقها.

وسيحل مختبر "ناؤوكا" الروسي محل وحدة "بيرس" الروسية في المحطة الفضائية. وكان رائدا الفضاء الروسيان قد نفذا يوم 14 يوليو بعض العمليات التمهيدية لفصل وحدة "بيرس" عن المحطة. وستنفصل "بيرس" عن المحطة الفضائية الدولية الساعة 16.17 يوم 23 يوليو بواسطة شاحنة "بروغريس" الروسية لتغرق بعد مرور 4 ساعات تقريبا في المحيط الهادئ.

المصدر: تاس