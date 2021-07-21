صاروخ "بروتون" يطلق مساء اليوم مختبر "ناؤوكا" الروسي إلى المحطة الفضائية الدولية

يشهد اليوم مطار "بايكونور" الفضائي الروسي إطلاق صاروخ "بروتون – إم" الروسي الذي سيحمل إلى مدار الأرض المنخفض مختبر "ناؤوكا" متعدد المهام.

وقال ناطق باسم مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية إن الصاروخ سينطلق من مطار "بايكونور" الفضائي الساعة 17.58 يوم 21 يوليو بتوقيت موسكو. وسيطير الصاروخ لمدة 580 ثانية (9.7 دقيقة) إلى أن ينفصل عنه المختبر، ثم سيشغّل المختبر محركاته ليحقق مناورة في المدار وينفذ عملية الاقتراب من المحطة الفضائية التي ستستمر لغاية الساعة 16.26 يوم 29 يوليو بتوقيت موسكو، أي ستستغرق نحو 8 أيام.

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وسيحل مختبر "ناؤوكا" الروسي محل وحدة "بيرس" الروسية في المحطة الفضائية. وكان رائدا الفضاء الروسيان قد نفذا يوم 14 يوليو بعض العمليات التمهيدية لفصل وحدة "بيرس" عن المحطة. وستنفصل "بيرس" عن المحطة الفضائية الدولية الساعة 16.17 يوم 23 يوليو بواسطة شاحنة "بروغريس" الروسية لتغرق بعد مرور 4 ساعات تقريبا في المحيط الهادئ.

يذكر أن العمل على إنشاء مختبر "ناؤوكا" بدأ عام 1995 ليكون نسخة احتياطية لوحدة "زاريا". ولكن في عام 2004 تقرر تزويده بالمعدات والأجهزة اللازمة ليصبح وحدة فضائية متكاملة، وتطلق إلى المحطة الفضائية الدولية عام 2007، ولكن لعدم اكتمال العمل تأجل إطلاقها مرة بعد أخرى.

وتحتوي وحدة "ناؤوكا" على مكان لنوم رائد فضاء واحد ومرحاض ونظام لاستخراج الأكسجين من الماء، واستخراج الماء من البول، وكذلك أماكن لإجراء التجارب، كما أنها مجهزة أيضا بحجرة لها بوابة لإخراج المعدات العلمية إلى خارج المحطة الدولية ويد آلية ألأمانية الصنع لتنفيذ عمليات خارج المحطة.

المصدر: تاس