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روغوزين يعلن التاريخين الاحتياطيين لانطلاق مختبر "ناؤوكا" نحو المحطة الفضائية

الفضاء

روغوزين يعلن التاريخين الاحتياطيين لانطلاق مختبر
Globallookpress wikipedia.org
وحدة "بيرس" الملتحمة بالمحطة الفضائية الدولية، والتي سوف يتم تبديلها بمختبر "ناؤوكا"
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أعلن رئيس مؤسسة "روس كوسموس"، دميتري روغوزين، مجدداً عن موعد انطلاق مختبر "ناؤوكا" الفضائي، والتحامه بالمحطة الفضائية الدولية، وكذلك عن التاريخين الاحتياطيين لانطلاق المختبر.

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جاء ذلك في تدوينة على قناة "تليغرام" الخاصة به، حيث صرح روغوزين بأن مركبة الإطلاق "بروتون-إم" سوف تنطلق وعلى متنها المختبر متعدد الوظائف "ناؤوكا" في 21 يوليو الجاري.

كذلك حدّد روغوزين يومي 22 يوليو، و23 يوليو كتاريخين احتياطيين لانطلاق المركبة "بروتون-إم" حاملة المختبر "ناؤوكا"، على أن تصل مجمع الإطلاق بالمطار الفضائي الروسي في بايكانور 17 يوليو.

وسوف تلتحم الوحدة/المختبر بالمحطة الفضائية الدولية يوم 29 يوليو، بعد أن تكون وحدة "بيرس" قد انفصلت عن المحطة، يوم 23 يوليو، وأغرقت العناصر الهيكلية غير القابلة للاحتراق منها في إحدى المناطق غير الصالحة للملاحة في المحيط الهادئ بعد أربع ساعات من انفصالها عن المحطة.

المصدر: تاس

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