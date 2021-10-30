إيلون ماسك لن يتخلى عن خطة إرسال مركبة مأهولة إلى المريخ

أعلن مؤسس "سبيس إكس" إيلون ماسك أن أمولا قد تدفعها شركته وشركة جيف بيزوس في حال تبني الكونغرس الأمريكي لقانون "ضريبة المليارديرات" تكفي لتمويل البعثة الفضائية المأهولة إلى المريخ.

فيما لم يتخل إيلون ماسك عن مشاريعه الفضائية وينوي إنفاق أمواله لتحقيق مشروع تحليق الإنسان إلى المريخ.

وقال في تدوينته على "تويتر":" إن خطتي هي استخدام الأموال لإيصال البشرية إلى المريخ وإبقاء العقل متوهجا".

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هكذا رد ماسك على مقال نشره في صحيفة "ذي واشنطن بوست" الصحفي الأمريكي، كريستيان ديفنبورت". وقال ماسك إنه في حال تبني القانون المذكور الذي بادر إلى إقراره الديمقراطيون فإن الأموال التي ستُدفع بموجب "ضريبة المليارديرات" تكفي لتحقيق البعثة الفضائية الرامية إلى هبوط الإنسان على سطح المريخ. فيما يفترض أن تنفق تلك الأموال لتحقيق الأجندة الاقتصادية والاجتماعية للرئيس الأمريكي جو بايدن.

يذكر أن إيلون ماسك، الذي يمتلك ثروة قدرها 272.3 مليار دولار، أصبح أغنى رجل في العالم، حسب مجلة "فوربس" الأمريكية. وتعمل شركته SpaceX الآن على تطوير المركبة الفضائية Starship، المصممة لتتسع لـ100 شخص، والمخصصة لتحقيق الرحلات المأهولة إلى المريخ. ويعتقد ماسك أنه سيكون من الممكن إرسالها إلى الكوكب الأحمر بحلول عام 2030.

المصدر: تاس