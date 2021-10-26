الإمارات تعلن عن موعد إطلاق مركبتها لاستكشاف القمر

كشفت وسائل إعلام إماراتية عن الموعد الذي ستطلق فيه بلادها مركبة "راشد" المخصصة لاستكشاف القمر.

وفي تصريح لصحيفة البيان الإماراتية قال مدير مشروع الإمارات لاستكشاف القمر، حمد المرزوقي "إن بلاده ستبدأ بتصنيع النموذج النهائي لمستشكف "راشد" المخصص لدراسة القمر نهاية العام الجاري، ومن المفترض أن ينتهي تصنيعه في الربع الأول من العام القادم، ليتم إطلاقه نهاية 2022".

كما أوضح المرزوقي أن الإمارات في الفترة الماضية أنجزت 3 نماذج تحاكي مستكشف "راشد"، وأجريت العديد من الاختبارات على هذه النماذج للتأكد من جاهزية التصميم النهائي للمستشكف الذي سيتم تثبيت الأجهزة عليه، مؤكدا أن فريق مشروع الإمارات لاستكشاف القمر انتهى من اختبارات الفراغ الحراري على النموذج الهندسي التأهيلي للمستكشف.

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وأشار إلى أن الفريق أجرى اختبارات على جميع الأنظمة الفرعية للمستكشف في درجات حرارة متفاوتة تتراوح ما بين 120 درجة تحت الصفر و100 درجة فوق الصفر، وأن الهدف من هذه الاختبارات المتكررة هو توفير أجهزة للمستشكف قادرة على العمل في الظروف الاستثنائية، كما أعلن أن الفترة القادمة ستشهد بدء الاختبارات الحركية التي تساعد في اكتشاف أداء العجلات والإطارات الخاصة بالمركبة المنشودة.

واعتبر المرزوقي "أن القمر يعد منصة مثالية لاختبار التقنيات والمعدات التي سيتم استخدامها مستقبلا في بعثات استكشاف الفضاء الخارجي ورحلات استكشاف المريخ".

المصدر: البيان +وكلات