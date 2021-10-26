 
مباشر

الصين تطلق قمرا صناعيا لتجربة تكنولوجيا الحماية من النفايات الفضائية

الفضاء

الصين تطلق قمرا صناعيا لتجربة تكنولوجيا الحماية من النفايات الفضائية
narodna-pravda.ua
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rkyc

أطلقت الصين الأحد 24 أكتوبر القمر الصناعي Shijian-21 الذي سيستخدم لتجربة التكنولوجيات الخاصة بحماية الأجهزة الفضائية من النفايات الفضائية في مدار الأرض.

أفادت بذلك مؤسسة علم الطيران والفضاء الصينية.

إقرأ المزيد
الصين تختبر صاروخا فرط صوتي قادر على عبور القطب الجنوبي
الصين تختبر صاروخا فرط صوتي قادر على عبور القطب الجنوبي

وقالت المؤسسة في صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي  WeChat إن القمر الصناعي أطلق الساعة 09.27  يوم 24 أكتوبر بالتوقيت المحلي (الساعة 04.27 بتوقيت موسكو) بصاروخ CZ-3B  من مطار "سيشان" الفضائي بمحافظة سيشوان الصينية، وهو الصاروخ الـ393  من هذا النوع أطلق إلى الفضاء.

يذكر أن بكين  تطوّر بنشاط برنامجها الفضائي الوطني عن طريق تصميم الأقمار الصناعية للاتصالات والأرصاد الجوية والملاحة الفضائية وكذلك تطوير تكنولوجيات استصلاح القمر وتحقيق مشاريع دراسة الكويكبات والمريخ وإنشاء المحطة الفضائية المدارية.

وحسب مؤسسة الفضاء الصينية فإن جمهورية الصين الشعبية تخطط العام الجاري لإطلاق 40 صاروخا فضائيا محطمة بذلك الرقم القياسي الوطني.

المصدر: تاس

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا