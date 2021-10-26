الصين تطلق قمرا صناعيا لتجربة تكنولوجيا الحماية من النفايات الفضائية

أطلقت الصين الأحد 24 أكتوبر القمر الصناعي Shijian-21 الذي سيستخدم لتجربة التكنولوجيات الخاصة بحماية الأجهزة الفضائية من النفايات الفضائية في مدار الأرض.

أفادت بذلك مؤسسة علم الطيران والفضاء الصينية.

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وقالت المؤسسة في صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي WeChat إن القمر الصناعي أطلق الساعة 09.27 يوم 24 أكتوبر بالتوقيت المحلي (الساعة 04.27 بتوقيت موسكو) بصاروخ CZ-3B من مطار "سيشان" الفضائي بمحافظة سيشوان الصينية، وهو الصاروخ الـ393 من هذا النوع أطلق إلى الفضاء.

يذكر أن بكين تطوّر بنشاط برنامجها الفضائي الوطني عن طريق تصميم الأقمار الصناعية للاتصالات والأرصاد الجوية والملاحة الفضائية وكذلك تطوير تكنولوجيات استصلاح القمر وتحقيق مشاريع دراسة الكويكبات والمريخ وإنشاء المحطة الفضائية المدارية.

وحسب مؤسسة الفضاء الصينية فإن جمهورية الصين الشعبية تخطط العام الجاري لإطلاق 40 صاروخا فضائيا محطمة بذلك الرقم القياسي الوطني.

المصدر: تاس