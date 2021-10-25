"سبيس إكس" تتخلى عن مشروع إرسال السياح" إلى الفضاء

تخلت شركة Space Adventures الأمريكية عن خططها لتنظيم رحلات فضائية مدارية على متن سفينة SpaceX's Crew Dragon مع السياح الفضائيين على متنها.

أفادت بذلك بوابة Space News المتخصصة في أخبار الفضاء، نقلا عن ناطق باسم الشركة "ستايسي تير" الأمريكية.

وقالت البوابة: "تم عرض القيام بالبعثة الفضائية على عدد كبير من وكلائنا المحتملين، لكن الجمع بين السعر والتوقيت والخبرة لم يكن الأمثل. فانتهى مفعول عقدنا مع "سبيس إكس" ونأمل أن نعود إلى هذا الاقتراح في المستقبل".

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يذكر أن شركة "سبيس إكس" وقعت عام 2020 مع شركة Space Adventures اتفاقية نقل سياح الفضاء إلى مدار الأرض على متن مركبتها الفضائية الجديدة Crew Dragon. وحسب الاتفاقية كان يمكن تحقيق رحلات فضائية سياحية بطاقم يضم 4 سياح فضائيين لمدة 5 أيام.

وكان يتوقع أن يقوم الطاقم السياحي الأول مطلع عام 2021 برحلة فضائية، ولم يكن من المخطط الالتحام بمحطة الفضاء الدولية أثناء الرحلة. وقد تحققت العام الجاري بالفعل الرحلة الفضائية السياحية الأولى والوحيدة.

يذكر أن شركة Space Adventures كانت قد نظمت في وقت سابق 8 رحلات فضائية سياحية إلى مدار الأرض في الفترة ما بين عام 2001 وعام 2009 ، وذلك بموجب اتفاقيات موقعة بين الشركة ومؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، وقد زار القطاع الروسي للمحطة الأمريكيون دينيس تيتو (2001) وغريغ أولسن (2006) وأنيوش أنصاري (2006) وريتشارد غاريوت (2008) وتشارلز سيموني (2007 و2009) والبريطاني مارك شاتلوورث (2002) والكندي غي لاليبرتي ( 2009).

المصدر: تاس