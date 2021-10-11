روسيا تخطط لأكثر من 15 عملية إطلاق لصواريخ "أنغارا" المعدّلة

ذكرت وسائل إعلام روسية أن بلادها تتحضر لتنفيذ أكثر من 15 عملية إطلاق جديدة لصواريخ "أنغارا الفضائية المعدّلة.

وأشارت قناة "بوموريه" التلفزيونية الروسية عقب زيارة نفذها وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إلى قاعدة "بليسيتسك" الفضائية إلى "أن روسيا تخطط لتنفيذ أكثر من 15 عملية إطلاق لصواريخ أنغارا الجديدة قبل نهاية عام 2027".

ووفقا للجداول الزمنية التي نشرتها القناة فإن روسيا خططت لعملية إطلاق واحدة لهذه الصواريخ العام الجاري، وفي عامي 2022 و2023 ستنفذ عدة عمليات إطلاق(اثنتان على أقل تقدير)، وما بين 2024 و2027 ستنفذ 3 عمليات إطلاق كل سنة.

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ومن جهته قال قائد القوات الروسية الجو-فضائية، سيرغي سوروفيكين، لوزير الدفاع في البلاد "إن العام المقبل قد يشهد عمليتي إطلاق لصواريخ أنغارا الفضائية الخفيفة، وعمليتي إطلاق لصواريخ Angara-A5 الثقيلة أيضا، وأن الخبراء حاليا يقومون بتجميع صاروخ ثقيل من فئة Angara-A5، وسيتم الإعلان عن موعد إطلاقه في 20 ديسمبر المقبل".

وتشمل أسرة صواريخ "أنغارا" الروسية الفضائية المعدلة اليوم عدة أنواع من الصواريخ، منها صواريخ Angara-1.2 الخفيفة، وصواريخ Angara-A3 المتوسطة الثقل، وصواريخ Angara-A5 الثقيلة، وصواريخ Angara-A5B الفائقة الثقل.

المصدر: فيستي