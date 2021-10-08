روسيا تختبر وحدة التسريع لصواريخ "أنغارا" الفضائية

التقى وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في إطار زيارته الميدانية لمطار "بليسيتسك" العسكري الفضائي بقائد القوات الجو-الفضائية الروسية، سيرغي سوروفيكين.

وأطلع قائد القوات الجو-الفضائية وزيره على خطة إطلاق صواريخ "أنغارا" من مطار "بليسيتسك" لغاية عام 2027.

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ثم زار وزير الدفاع جناحا يتم فيه تجميع صاروخ "أنغارا – آ 5" المخطط لإطلاقه قريبا وأبلغه قائد القوات الجو – الفضائية عن مراحل اختبار الصاروخ وكذلك عن اختبار وحدة التسريع "بيرسي" الذي يخصص لإيصال الأجهزة الفضائية (الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية) إلى مدارات عالية ونقلها إلى مدار تنتقل منه إلى المسار نحو القمر وكواكب أخرى).

يذكر أن أسرة صواريخ "أنغارا" الروسية المستخدمة المحركات العاملة بالأكسيجين والكيروسين تضم 4 أصناف من الصواريخ بدءا من الصاروخ الخفيف وانتهاء بالصاروخ فائق الثقل. وتتراوح حمولتها بين 3.8 طن و35 طن. وتم تصميم كل الأنواع من صواريخ "أنغارا" في مركز "خرونيتشيف" العلمي افنتاجي.

وتسمح مواصفات صواريخ "انغارا" بالمنافسة الناجحة مع نماذج أجنبية للصواريخ، إذ أن استخدام التكنولوجيات الحديثة في إنتاجها تضمن لها كلفة منخفضة لإطلاق الحمولة المفيدة إلى الفضاء.

المصدر: تاس