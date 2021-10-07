والدة المخرج الروسي شبيينكو: لم أثن ابني عن الطيران إلى الفضاء

أكدت فاليريا شيبينكو لـRT، والدة المخرج الروسي كليم شيبينكو، الذي ذهب إلى محطة الفضاء الدولية لتصوير فيلم "التحدي"، أنها "لم تثن ابنها عن الطيران إلى الفضاء".

وأشارت السيدة شيبينكو، إلى أنها "لم تتوقع مثل هذا التحول في الأحداث"، وأن هذا "حدث مذهل في حياتي".

وتابعت: "كليم تحدث بشكل عابر عن المشروع برحلة إلى الفضاء، وفي البداية لم تصدق العائلة بطريقة ما أنه سيطير إلى الفضاء".

وأوضحت: "لا يعني ذلك أن هناك بعض عدم الثقة. لا. لكنه قال إن هذه بعض التدريبات وما إلى ذلك".

ونوهت شيبينكو، إلى أن ابنها "رجل بالغ"، لذلك لم تثنه عن الطيران في الفضاء، وقالت: "لم أقم بالرد، لأنه إذا عرض الأمر علي شخصيا، فلن أرفض أيضا".

وشددت والدة المخرج، على أنها تدعم "أي إنجازات" وأن "عليه أن يعيش حياة ممتعة، وتتدخل في كل مكان، وتشارك في أي مشروع، وهكذا تصبح الحياة ممتلئة وسيكون هناك شيء لتتذكره".

وأقلعت مركبة الفضاء الروسية "سويوز – أم أس 19" الثلاثاء الماضي، وعلى متنها الممثلة يوليا بيريسيلد والمخرج كليم شيبينكو، من موقع "فوستوك" في قاعدة "بايكونور" الفضائية، وسيتعين على بيريسيلد وشيبينكو قضاء 12 يوما لتصوير فيلم "التحدي".

المصدر: RT