تحطيم الرقم القياسي العالمي الخاص بإقامة رواد الفضاء في مدار الأرض بوقت واحد
تم تحطيم الرقم القياسي العالمي الخاص بإقامة الرواد في الفضاء في وقت واحد.
أفادت بذلك وكالة "نوفوستي" الروسية التي قالت: " لم يحطم هذا الرقم القياسي منذ عام 1995 حين أقام في الفضاء في وقت واحد 13 شخصا، بمن فيهم 6 رواد في محطة "مير" الفضائية الروسية و7 رواد في مركبة Space Shuttle Endeavour الأمريكية".
أما اليوم فيُقيم في مدار الأرض، حسب الوكالة، 14 شخصا، بمن فيهم طاقم المحطة الفضائية الدولية الذي يتضمن الرواد السبعة الذين يمثلون الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا واليابان وطاقم المحطة الفضائية الصينية الذي يتضمن 3 رواد وطاقم مركبة "دراغون" المأهولة بـ4 أشخاص على متنها والتي تم إطلاقها أمس بصاروخ "فالكون 9" في إطار بعثة Inspiration4 السياحية الخاصة.
المصدر: نوفوستي
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