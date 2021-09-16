"سبيس إكس" تشارك مشهدا يحبس الأنفاس للأرض على متن مهمتها السياحية الأولى على الإطلاق

أطلقت "سبيس إكس" أول طاقم من المدنيين في العالم إلى المدار وشاركت خلال ذلك لقطات مذهلة من مهمة Inspiration4 للأرض من الفضاء.

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وانطلق طاقم Inspiration4 إلى الفضاء في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس 16 سبتمبر، على متن صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس" المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون موسك. وسيقضي الطاقم المكون من أربعة أفراد ثلاثة أيام في الدوران حول الكوكب في مهمة تضاف إلى صيف مليء بمعالم الرحلات الفضائية.

وأثناء وجودهم في المدار، سيقوم الطاقم بإجراء عدد من التجارب العلمية التي ستختبر رد فعل جسم الإنسان على التواجد في الفضاء.

وفي وقت مبكر من يوم الخميس، شاركت "سبيس إكس" مقطع فيديو مذهلا تم التقاطه على متن مركبة Crew Dragon التابعة للشركة.

ويسلط الفيديو الضوء على المشهد الذي يُرى من وحدة المراقبة cupola observation module، وهي نافذة مقببة توفر رؤية 180 درجة للفضاء.

وخلف المركبة الفضائية مباشرة، يمكنك أن ترى اللون الأزرق المذهل للأرض لأنها تقع في تناقض صارخ مع الامتداد المظلم للفضاء.

Second phasing burn complete. Dragon and the @inspiration4x crew have reached a circular orbit of 585km – a new Dragon altitude record — SpaceX (@SpaceX) September 16, 2021

وشهد فصل الصيف من هذا العام رحلات إلى حافة الفضاء، لكن مهمة Inspiration4 نقلت السياحة الفضائية إلى مستوى جديد تماما، حيث أنه عندما انطلق المليارديرات ريتشارد برانسون وجيف بيزوس إلى الفضاء على متن مركباتهم الفضائية"فيرجين غالاكتيك" و"بلو أورجين"، على التوالي، في يوليو، طاروا فقط في رحلات قصيرة شبه مدارية.

ومع ذلك، فإن مهمة "سبيس إكس" تأخذ المدنيين الأربعة في رحلة غير عادية مدتها ثلاثة أيام حول الكوكب، بعد الوصول إلى الارتفاع المستهدف البالغ نحو 360 ميلا (575 كم).

وهذا أعلى من محطة الفضاء الدولية (ISS) ويقترب من ارتفاع تلسكوب هابل الفضائي.

والأكثر إثارة للإعجاب، أن "رواد الفضاء الجدد" جاريد إيسكمان، وهايلي أرسينو، وسيان بروكتور، وكريس سيمبروسكي لم يكن لديهم سوى ستة أشهر من الاستعداد للرحلة، دون تدريب مسبق على أن يكونوا رواد فضاء.

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وكجزء من المهمة، سيقوم طاقم Inspiration4 بجمع الأموال لمستشفى St Jude Children's Research في تينيسي، الولايات المتحدة.

وعندما انطلق الطاقم إلى الفضاء، تدفقت رسائل الدعم والتهنئة من جميع أنحاء العالم. وغرد رائد الفضاء الكندي والقائد السابق لمحطة الفضاء الدولية، كريس هادفيلد: "تهانينا لأحدث أربعة رواد فضاء في العالم. أحسنت للوصول بهم إلى هناك بأمان سبيس إكس".

وقالت كاثي لوديرز، رئيسة برنامج رحلات الفضاء البشرية في ناسا: "تهانينا لفريق سبيس إكس على الإطلاق الناجح لـ inspiration4x".

المصدر: إكسبريس