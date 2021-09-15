في سابقة هي الأولى من نوعها.. 4 هواة يمضون 3 أيام في الفضاء (فيديو)

تنطلق اليوم أولى رحلات "سبيس إكس" السياحية إلى الفضاء أبطالها 4 هواة لم يسبق لهم "عناق النجوم"، سيمضون 3 أيام من الدوران حول الأرض في عزلة تامة.

وتعد المهمة التي أطلق عليها "إنسبيريشن 4" أول رحلة في التاريخ يستقلها مبتدؤون إلى المدار ليس بينهم أي رائد فضاء محترف.

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ومن المقرر أن يتم الإقلاع الأربعاء عند منتصف الليل بتوقيت غرينتش من مركز كينيدي التابع لناسا في فلوريدا، بعد قضاء خمس ساعات لإنجاز خطوات الإقلاع.

وبدأ البث الشبكي للإطلاق عبر قناة SpaceX على يوتيوب يوم الأربعاء على الساعة 19.45 بتوقيت غرينتش 22.45 توقيت موسكو.

وسينطلق صاروخ "فالكون 9" الذي يحمل في قمته كبسولة "دراغون" من منصة الإطلاق "39A" حيث انطلقت رحلات "أبولو" إلى القمر.

ومن المقرر أن يحلق الأمريكيون الأربعة على متن المركبة إلى مسافة أبعد من محطة الفضاء الدولية، مستهدفين مدارا على 575 كيلومترا حول الأرض.

وسيطوفون حول الأرض حوالي 15 مرة يوميا، وفي نهاية رحلتهم ستهبط مركبتهم قبالة سواحل فلوريدا حيث تخفف المظلات سرعتها الهائلة.

وأشهر "رواد" الرحلة الملياردير الأمريكي جاريد إيزاكمان الطيار المتمرس البالغ من العمر 38 عاما، والذي يرأس شركة خدمات مالية.

وسترافقه المساعدة الطبية هايلي أرسينو الناجية من السرطان والبالغة من العمر 29 عاما وتعمل في مستشفى سانت غود للأطفال في ممفيس بولاية تينيسي حيث عولجت عندما كانت طفلة وهي أول شخص بطرف اصطناعية يحلق في الفضاء.

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كما سيخوض غمار الرحلة كريس سيمبروسكي البالغ من العمر 42 عاما، وهو جندي سابق في القوات الجوية الأمريكية ويعمل حاليا في صناعة الطيران.

أما المقعد الرابع، ستشغله سيان بروكتور أستاذة علوم الأرض البالغة 51 عاما والتي كادت أن تصبح رائدة فضاء في وكالة ناسا في عام 2009، حيث ستكون رابع امرأة أمريكية من أصل إفريقي تغزو الفضاء.

جدير بالذكر أنه سيتم على متن المركبة تحليل البيانات العضوية (معدل ضربات القلب والنوم) بالإضافة إلى قدراتهم المعرفية، كما ستجرى لهم تحاليل قبل الرحلة وبعدها لدراسة تأثيرها على أجسامهم، علما أن تدريبهم استمر حوالي ستة أشهر فقط.

كما تهدف المهمة كذلك إلى جمع تبرعات لمستشفى سانت غود للأطفال، حيث ستباع بالمزاد العلني بعض المستلزمات التي سيستخدمها الركاب خلال رحلتهم.

المصدر: وكالات