رفع مدار المحطة الفضائية الدولية استعدادا لاستقبال مركبة "سويوز" المأهولة

تم مساء السبت 11 سبتمبر تعديل مدار المحطة الفضائية الدولية استعدادا لإطلاق مركبة "سويوز إم إس – 19" الفضائية المأهولة.

وإنها ستحمل إلى المحطة الفضائية الدولية المشاركيْن في تصوير فيلم "التحدي" الفضائي السينمائي الممثلة الروسية، يوليا بيريسيلد والمخرج السينمائي الروسي، كليم شسبينكو.

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وجاء في بيان نشرته مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية أن مدار المحطة الفضائية تم تعديله لتهيئة الظروف اللازمة لاستقبال مركبة "سويوز إم إس – 19" المأهولة وعودة مركبة " سويوز -إم إس – 18" المأهولة إلى الأرض.

وأوضح البيان أن محركات وحدة "زفيزدا" الفضائية الروسية تم تشغيلها الساعة 21.54 يوم 11 سبتمبر لتعمل 31 ثانية، ما أدى إلى زيادة ارتفاع المحطة الفضائية الدولية بـ750 مترا.

يذكر أن طاقم المحطة الفضائية الدولية يضم في الوقت الراهن 7 رواد، وهم روسيان و3 أمريكيين وأوروبي وياباني.

المصدر: تاس