رائدا الفضاء الروسيان يعودان إلى المحطة الفضائية الدولية

عاد رائدا الفضاء الروسيان أوليغ نوفيتسكي وبيتر دوبروف، إلى المحطة الفضائية الدولية بعد أن أنهيا مهمتهما في الفضاء المكشوف.

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ووفقا لمؤسسة "روس كوسموس"، خرج رائدا الفضاء في الساعة 17.55 بتوقيت موسكو، وأمضيا في الفضاء المكشوف سبع ساعات و20 دقيقة، أي 54 دقيقة أكثر من الوقت المقرر.

وقد أنجز رائدا الفضاء جميع الأعمال المقررة، بما فيها تغيير اتجاه وحدة التحكم بالضغط والترسيب على وحدة "البحث" الصغيرة، وتصوير هوائيات منظومة التقارب "Kurs" على مركبة الشحن "بروغريس إم إس-17" وجهازي استشعار بالأشعة تحت الحمراء العموديين على وحدة المختبر "ناؤوكا". كما أنهيا العمل بشأن ربط وحدة المختبر "ناؤوكا" بمصدر الطاقة المحلي.

وبالإضافة إلى هذا، تمكن الرائدان من تركيب درابزين على سطح وحدة المختبر "ناؤوكا" لاستخدامه أثناء الخروج مستقبلا إلى الفضاء المكشوف. كما تم تثبيت ثلاث حاويات تحتوي على بذور وسلالات للأحياء المجهرية وأشنات، وكذلك أربعة أنواع من التربة مع أحياء مجهرية- صحراوية، تربة الغابات، متجمدة، وتربة سوداء. وهذه الحاويات ستعاد إلى الأرض بعد مضي عام وعامين وأربعة أعوام على وجودها في الفضاء.

المصدر: نوفوستي