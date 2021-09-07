الصين تطلق قمرا صناعيا بيئيا

أطلقت الصين بنجاح الثلاثاء 7 سبتمبر القمر الصناعي Gaofen-5-02 للاستشعار البصري للأرض عن بعد. حسبما أعلنت مؤسسة الصين لعلوم وتكنولوجيا الفضاء.

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وأفادت صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي WeChat، بأن القمر الصناعي أطلق الساعة 11:01 بالتوقيت المحلي (06:01 بتوقيت موسكو) باستخدام صاروخ CZ-4C من مطار "تايوان" الفضائي في محافظة شانشي الشمالية. وهو الإطلاق الـ387 لصواريخ Changzheng صينية الصنع.

ويشار إلى أن هذا القمر الصناعي متعدد الأطياف سيستخدم لتحقيق المشاريع الخاصة برصد البيئة.

يذكر أن بكين تعمل بنشاط على تطوير برنامج الفضاء الوطني، وتطوير الأقمار الصناعية للأرصاد الجوية والاتصالات والملاحة، وكذلك تقنيات استصلاح القمر. ويحقق العلماء الصينيون أيضا مشروعا لدراسة الكويكبات والمريخ، وقد بدأ الروفر المريخي الصيني بالفعل في دراسة سطحه.

المصدر: تاس