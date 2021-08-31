شركة روسية تعد مشروعا لصاروخ متعدد الاستخدام يعمل بالميثان

أعد مركز "بروغريس" الروسي للصواريخ الفضائية مشروعا لصاروخ "أمور" متعدد الاستخدام العامل بغاز الميثان.

وقدمه إلى معاهد البحوث العلمية التابعة لمؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية.

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صرح بذلك ناطق باسم مركز "بروغريس" في حديث أدلى به الثلاثاء 31 أغسطس لوكالة "تاس" الروسية. وقال إن المشروع قد خضع في الوقت الراهن للاختبار للعلمي في فروع القطاع الفضائي الروسي.

وأوضح أن غالبية الفروع قد قدمت تقييما إيجابيا للمشروع. فيما لم تستبعد إمكانية إدخال تعديلات عليه بسبب مساهمة بعض المرافق التابعة لشركة "غازبروم" الحكومية المنتجة لغاز الميثان في وضع المشروع وعدم إنجاز العمل على تجهيز منصة إطلاق الصاروخ في مطار "فوستوتشني" الفضائي في شرق روسيا.

يذكر أن شركة "روس كوسموس" الفضائية الروسية وقعت مع مركز "بروغريس" في أكتوبر الماضي اتفاقية وضع مشروع تصميم صاروخ "أمور" متعدد الاستخدام العامل بغاز الميثان.

وسيحصل الصاروخ، حسب المشروع، على مرحلة أولى تعود إلى الأرض بعد إطلاق الصاروخ من مطار "فوستوتشني" الفضائي في مقاطعة آمورسكايا بشرق روسيا.

وكان مدير عام مركز "بروغريس"، دميتري بارانوف، قد أعلن في وقت سابق أن العمل على وضع مشروع الصاروخ العامل بغاز الميثان سيختتم في الربع الثالث للعام الجاري.

المصدر: تاس