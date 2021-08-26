بالفيديو.. شركة "بلو أوريجن" تنفذ إطلاقا ناجحا جديدا إلى الفضاء
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أرسلت شركة "بلو أوريجن" سلسلة من اللوحات الفنية والأجهزة لصالح وكالة ناسا، على متن صاروخها "نيو شيبرد" الذي هبط بنجاح على سطح القمر اليوم الخميس.
وأصبح هذا الإطلاق هو الرحلة السابعة عشرة لصاروخ "نيو شيبرد" التابع للشركة. وهبط الصاروخ الحامل والكبسولة بنجاح في تكساس بعد عودتها إلى الأرض.
المصدر: أ.ب.
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