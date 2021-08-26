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بالفيديو.. شركة "بلو أوريجن" تنفذ إطلاقا ناجحا جديدا إلى الفضاء

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أرسلت شركة "بلو أوريجن" سلسلة من اللوحات الفنية والأجهزة لصالح وكالة ناسا، على متن صاروخها "نيو شيبرد" الذي هبط بنجاح على سطح القمر اليوم الخميس.

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وأصبح هذا الإطلاق هو الرحلة السابعة عشرة لصاروخ "نيو شيبرد" التابع للشركة. وهبط الصاروخ الحامل والكبسولة بنجاح في تكساس بعد عودتها إلى الأرض. 

المصدر: أ.ب.

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