روسيا سترسل سيّاحا يابانيين إلى المحطة الفضائية الدولية

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن مركبة روسية من نوع "سويوز" ستنقل سياحا يابانيين إلى المحطة الفضائية الدولية العام الجاري.

وحول الموضوع قال رئيس قسم صناعة المركبات الفضائية في شركة "إينيرغيا" الروسية، روفائيل مورتازين: "من المخطط أن تنقل مركبة Soyuz MS-20 سياحا يابانيين إلى المحطة الفضائية الدولية قبل نهاية العام الجاري، المركبة وبعد انفصالها عن الصاروخ الحامل من المفترض أن تدور 4 دورات حول الأرض لتلتحم بعدها بالمحطة، ولن تحلق ضمن خطة الدورتين، كون هذه المناورة قد تتطلب تعديلات على مدار المحطة ما سيؤدي إلى انخفاض غير مرغوب به في هذا المدار".

ومن المفترض أن تنطلق مركبة Soyuz MS-20 نحو المحطة الفضائية في 8 ديسمبر القادم لتحمل معها سائحين فضائيين في رحلة قد تستمر 12 يوما.

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وتبعا لمؤسسة "روس كوسموس" فإن رائد الفضاء الروسي، ألكسندر ميسوركين، سيتولى قيادة المركبة المذكورة، والتي ستحمل على متنها أيضا الملياردير الياباني، يوساكو مايزاوا، ومساعده في الأعمال التجارية، يوزو هيرانو، إذ سيخضع الأخيران لتدريبات تحضيرية قبل الرحلة لمدة 3 أشهر، وستجرى التدريبات في مركز "غاغارين" الروسي لتدريب رواد الفضاء.

المصدر: فيستي