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إيلون موسك يعرب عن استعداد شركته للتعاون مع ناسا لتطوير بزّات رواد الفضاء

الفضاء

إيلون موسك يعرب عن استعداد شركته للتعاون مع ناسا لتطوير بزّات رواد الفضاء
Reuters CLH
الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة "سبيس إكس"، إيلون موسك
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أعرب مؤسس شركة "سبيس إكس" الأمريكية، إيلون موسك، عن استعداد شركته للتعاون مع وكالة ناسا لتطوير بزّات فضائية للرواد الذين سيتوجهون في رحلات مستقبلية إلى القمر.

وفي تغريدة له على "تويتر" قال موسك: "يمكن لـ SpaceX أن تفعل ذلك إذا لزم الأمر"، إذ كانت هذه التغريدة تعليقا على التصريحات التي أدلى بها مؤخرا المفتش العام لوكالة ناسا، بول مارتن، والتي أشار فيها إلى أن هبوط رواد الفضاء على القمر عام 2024 في إطار المشروع الذي تتبناه الوكالة لن يكون ممكنا بسبب التأخير الذي طرأ في تطوير بزّات الفضاء اللازمة للأمر.

وكان مارتن قد صرّح بأن "أول بزتين فضائيتين مخصصتين لرحلات القمر من نوع xEMU كان من المفترض أن تكونا جاهزتين بحلول نوفمبر 2024، لكن ناسا واجهت عراقيل كبيرة في عملية تطوير البزات، وتأخر العمل 20 شهرا تقريبا بسبب بعض العراقيل الفنية ومشكلات نقص التمويل والظروف المرتبطة بانتشار وباء كورونا، لذا فإن البزات ستكون جاهزة في موعد لا يتجاوز أبريل 2025".

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وكانت ناسا قد أعلنت عام 2019 عن مسودة برنامج Artemis لاستكشاف القمر، والذي سيتكون من 3 مراحل، مرحلة Artemis 1 سيتم خلالها إرسال مركبة غير مأهولة من نوع Orion لتدور حول القمر ومن ثم تعود إلى الأرض، ومرحلة Artemis 2 سيتم خلالها إرسال مركبة فضائية مأهولة لتدور حول القمر، ومرحلة Artemis 3 التي تأمل ناسا من خلالها إرسال رواد إلى القمر ومن ثم إلى المريخ.

المصدر: فيستي

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