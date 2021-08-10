روسيا تخطط لإجراء تجارب علمية على بيوض الطيور في المحطة الفضائية الدولية

ذكرت وسائل إعلام روسية أن الرواد الروس في المحطة الفضائية الدولية من المخطط أن يجروا مستقبلا بعض الدراسات العلمية التي قد تشمل دراسة تطور أجنّة الطيور.

وحول الموضوع قال رئيس قسم المختبرات وتطوير البرامج الحيوية في الجامعة الروسية للبحوث الطبية والحيوية، يوري سميرنوف: "من المقرر أن يجري الرواد الروس الذين سيتواجدون في وحدة ناؤوكا في المحطة الفضائية الدولية تجارب علمية لمراقبة تطور الأجنة في بيوض طيور السمان في الفضاء، المرحلة الأولى من التجارب من المفترض تبدأ عام 2022".

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وأضاف "الهدف من هذه التجربة هو دراسة تطور الأجنة في ظروف انعدام الجاذبية أو ظروف الجاذبية الاصطناعية في المحطة، المعدات العلمية التي ستستخدم في التجربة ستتضمن حاضنة للبيض وبعض الأدوات الأخرى، بعض بيوض السمان سيتم وضعها واختبار تطور الأجنة فيها في الحاضنة، والقسم الآخر سيوضع في جهاز طرد مركزي.. الرواد سيجرون بعض التجارب على البيوض على متن المحطة، ومن ثم سترسل البيوض إلى الأرض لدراستها من قبل العلماء والمختصين.

وتجدر الإشارة إلى أن وحدة "ناؤوكا" التي ستجرى فيها التجارب كانت قد أطلقتها روسيا نحو المحطة في 21 يوليو الفائت بهدف توفير مكان إضافي في القسم الروسي هناك لإجراء الأبحاث العلمية.

المصدر: فيستي