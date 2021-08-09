ربط المحطة الفضائية الدولية قريبا بمنظومة الملاحة "غلوناس"

كشفت مجلة مؤسسة "إينيرجيا" المسؤولة عن تشغيل القطاع الروسي في المحطة الفضائية الدولية، أنه يخطط لربط القطاع بمنظومة الملاحة الروسية "غلوناس".

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ووفقا للمجلة، الهدف من هذا الربط، هو مساعدة المركبات الفضائية للالتحام بالمحطة الفضائية الدولية، ومن أجل ذلك سوف يجهز القطاع الروسي بالأجهزة والمعدات اللازمة لتحقيق هذا الهدف.

وتجدر الإشارة، إلى أن الأجهزة والمعدات الحالية الموجودة في القطاع الروسي من المحطة الفضائية الدولية مرتبطة بمنظومة GPS الأمريكية للملاحة. أما المركبات الفضائية "سويوز إم إس" و"بروغريس إم إس" التي تطلق إلى المحطة الفضائية الدولية، عليها أجهزة مرتبطة بمنظومة "غلوناس" الروسية والأمريكية GPS.

ووفقا للخبراء، سيؤدي استخدام منظومتي الملاحة الروسية "غلوناس" والأمريكية GPS معا، إلى تخفيض مستوى الخطأ في تحديد موقع المحطة الدولية، ما يسمح للمركبات باستخدام إشارات الأقمار الصناعية فقط، دون الحاجة إلى استخدام أجهزة استشعار أخرى عند اقترابها من المحطة على مسافة 10-20 مترا، وبعدها فقط تشغيل جهاز الليدار والأجهزة البصرية الأخرى لتسهيل عملية الالتحام بالمحطة الفضائية الدولية.

المصدر: نوفوستي