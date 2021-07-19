الولايات المتحدة تريد شراء محركات صاروخية جديدة من روسيا

سمح لشركة :إينيرغيا" الإنتاجية العلمية بالتفاوض مع شركة Orbital Sciences الأمريكية، بشأن تزويدها بمحركات صاروخية جديدة من نوع RD-181M.

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ويشير الموقع الرسمي للمعلومات القانونية، إلى أن مؤسسة "روس كوسموس" كانت قد أعلنت، أن الجانب الأمريكي يخطط لاستخدام محركات RD-181M التي تعمل بالوقود السائل في إطلاق صواريخ Antares، التي تستخدم في نقل البضائع إلى المحطة الفضائية الدولية، وتطلق أجهزة للبحوث العلمية الفضائية التجارية.

ويضيف الموقع، يمكن إبرام عقد توريد المحركات الصاروخية الجديدة فقط في حال وافقت الشركة الأمريكية على مجموعة شروط، بما فيها عدم استخدام صواريخ أنتاريس ذات المحركات الروسية في نقل "حمولات عسكرية".

ويذكر أن محركات RD-181 تستخدم في المرحلة الأولى من صاروخ Antares (اثنان في كل صاروخ) وخلال الفترة من عام 2015 وإلى الآن استلم الجانب الأمريكي 22 محركا من هذا النوع استخدم منها 18 فقط.

المصدر: نوفوستي