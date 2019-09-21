لماذا تشتري أمريكا محركات الصواريخ الروسية؟

أوضح مدير وكالة "روس كوسموس"، دميتري روغوزين، سبب شراء الولايات المتحدة لمحركات صواريخ الفضاء روسية الصنع.

وفي مقابلة مع الصحافة قال المسؤول: "تواصل أمريكا الاعتماد على محركات صواريخ الفضاء التي نصنعها لأنها الأفضل من حيث الجودة والسعر.. لماذا بدأ الأمريكيون بالاعتماد على صواريخ الفضاء متعددة الاستخدامات؟ لأن محركات الصواريخ التي ينتجونها أغلى بكثير من المحركات الروسية، الأمر متعلق إلى حد كبير بالناحية الاقتصادية، وأكبر دليل على ذلك شراء أمريكا لمحركات RD-180 وRD-181 الروسية".

ووصف روغوزين بيع روسيا الولايات المتحدة محركات صواريخ الفضاء بالـ "صفقة الرابحة للطرفين"، وأشار إلى أن المحركات الروسية وخصوصا RD-180، أثبتت جدارتها على مر عقود من الزمن، والولايات المتحدة اعتمدت عليها في الكثير من رحلاتها الفضائية.

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وكان المدير العام لشركة "إينيرغوماش" الروسية، إيغور أربوزوف، قد أشار منذ مدة إلى "أن روسيا مستمرة بتسليم الأمريكيين محركات صواريخ الفضاء RD-180 وRD-181 وفقا للعقود الموقعة معهم مسبقا، وتسليمهم تلك المحركات ما بعد 2021 سيعتمد على تمكنهم من استخدام محركات أمريكية يمكنها أن تحل محل المحركات الروسية".

وأوضح أن الصواريخ الفضائية الأمريكية من نوع "أطلس-3" و"أطلس-5" والتي تعتمد على المحركات الروسية، استخدمت للقيام بـ 85 مهمة فضائية منذ العام 1999، وأن الولايات المتحدة تسلمت أكثر 116 محركا من نوع RD-180 وRD-181 حتى اليوم.

المصدر: نوفوستي