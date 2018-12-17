أمريكا تتسلم دفعة جديدة من محركات الفضاء الروسية

أعلنت شركة "إينيرغوماش" الروسية أنها سلّمت الولايات المتحدة دفعة جديدة من محركات صواريخ الفضاء.

وفي بيان لها، قالت الشركة إن المسؤولين فيها كانوا قد وقعوا، في 5 ديسمبر الجاري، قرار تسليم 3 محركات صواريخ من طراز "RD-181" إلى الجانب الأمريكي. وفي 12 ديسمبر، تم تسليم المحركات لشركة "Orbital Sciences Corporation".

وأوضحت الشركة أن هذه الدفعة من المحركات ليست الأولى التي يتم تسليمها إلى الجانب الأمريكي هذا العام، ففي يونيو الفائت، استلمت أمريكا دفعة من محركات "RD-181"، وفي أبريل الماضي، تسلمت 4 محركات فضائية روسية أيضا، و4 أخرى في أكتوبر.

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وبالرغم من أن الكونغرس كان قد قرر سابقا الاستغناء عن محركات صواريخ الفضاء الروسية، وعدم استعمالها بدءا من 2019، إلا أنه تراجع عن القرار بسبب عدم قدرة أمريكا على إنتاج بدائل لهذه المحركات لاستخدامها في صواريخ "Atlas V".

المصدر: لايف. رو