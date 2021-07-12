"اقتران ثلاثي" تشهده الأرض تعقد خلاله كواكب الزهرة والمريخ "عناقا" مع القمر الجديد

أشار علماء الفلك إلى أن "نجمة المساء" و"الكوكب الأحمر"، كوكبا الحب والحرب، على التوالي، على وشك "الالتقاء" أثناء الغسق في أحد أبرز أحداث العام الفلكية.

وبعد أشهر من أن شهد العالم الاقتران العظيم بين كوكب المشتري وكوكب زحل، سيكون هناك حدث سماوي آخر من هذا القبيل، وسيكون مرئيا في السماء يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث يجتمع المريخ والزهرة معا. وسيتوافق هذا مع هلال القمر النحيف ويمكن رؤيتهما في السماء الغربية بعد غروب الشمس مباشرة.

Mars and Venus are passing close to each other in the sky and will be only 0.5 deg (as wide as the size of the Moon) on 13 July. The Moon will also be close to them on 12 July. This is a naked eye event, so go out and see them every evening from today. We bring you 12 posters! pic.twitter.com/kdLmiDPsCO — IIAstrophysics (@IIABengaluru) July 8, 2021

وسيبدو المريخ والزهرة، يوم الثلاثاء 13 يوليو، على بعد 0.5 درجة فقط من بعضهما البعض عن الأرض.

وفي حين أن الكوكبين سيبدوان الأقرب في ذلك التاريخ، إلا أنهما سيكونا قريبين تقريبا في الليالي القليلة السابقة واللاحقة لليلة 13 يوليو.

وهذا يجعله "ارتباطا ثلاثيا" ويستحق البحث عنه منذ الليلة حتى الأربعاء. وبالطبع، كل هذا مجرد وهم على خط البصر لأن الكواكب تفصل بينها ملايين الأميال، لكنها ستبدو قريبة من بعضها البعض لبضع ليال.

In a rare planetary conjunction, #Mars and #Venus will come close to each other and align with the Moon. Here's when you can watch the triple conjunction in India today:https://t.co/8rqGlDNXmp — India.com (@indiacom) July 12, 2021

إنه أيضا أول اقتران من ثلاث حالات اقتران بين كوكب الزهرة والمريخ في غضون ثمانية أشهر فقط، مع إمكانية حدوث مشاهد مماثلة في كل من 12 فبراير و12 مارس 2022.

ويشار إلى أن هذا الحدث الساحر لن يكون مرئيا في السماء إلا بين الغرب والشمال الغربي بعد غروب الشمس في سماء صافية.

Mars, Venus, and Moon to come together on July 12 in triple conjunction https://t.co/ouuP8zy2vG — The Federal (@TheFederal_in) July 11, 2021

وفي ليلة 13 يوليو ستكون الكواكب على بعد 0.5 درجة من بعضها البعض، حيث يكون المريخ تحت كوكب الزهرة.

وفي الجزء العلوي الأيسر من الكواكب يمكن رؤية نجم المليك أو قلب الأسد، النجم الساطع في كوكبة الأسد، فيما يكون هلال القمر مضاء خلفه بنحو 16%.

المصدر: فوربس