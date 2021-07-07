مركبة Dragon تنفصل عن المحطة الفضائية الدولية غدا

أعلنت وكالة ناسا أن انفصال مركبة Dragon عن المحطة الفضائية الدولية قد تأجل إلى 8 يوليو الجاري.

وأشارت ناسا إلى "أن تأجيل موعد انفصال مركبة الشحن Dragon عن المحطة الفضائية جاء بسبب سوء الأحوال الجوية في المنطقة التي من المفترض أن تهبط فيها على الماء قبالة سواحل فلوريدا بعد عودتها إلى الأرض، ولذلك تقرر أن المركبة ستنفصل عن المحطة يوم الخميس 8 يوليو الجاري، بتمام الساعة 10:35 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (17:35 بتوقيت موسكو)".

Due to extreme weather forecast, the @SpaceX#Dragon cargo spacecraft’s departure from the @Space_Station is delayed. The next opportunity for undocking is Thurs., July 8 at 10:35am ET. Get more details: https://t.co/JsMPMfj3xMpic.twitter.com/Q2sCLxcEI7 — NASA (@NASA) July 7, 2021

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وكانت ناسا قد خططت لانفصال Dragon عن المحطة في 6 يوليو الجاري، لكن العاصفة الاستوائية التي ضربت سواحل فلوريدا حيث ستهبط المركبة في ذلك الموعد جعلتها تؤجل الموعد حتى اليوم التالي، وبعدها تقرر تأجيل الموعد مرة أخرى حتى 8 يوليو.

وكانت مركبة الشحن الفضائية Dragon التي طورتها "سبيس إكس" الأمريكية قد أطلقت إلى الفضاء في 3 يونيو الماضي على متن صاروخ من نوع Falcon 9، والتحمت بالمحطة بعد إطلاقها بيومين.

وحملت هذه المركبة إلى المحطة نحو 3.3 طن من البضائع التي شملت مواد غذائية ومعدات للتجارب العلمية، ولوحين لتوليد الطاقة من ضوء الشمس.

المصدر: تاس