"ناسا": مروحية "إنجينويتي" أتمت رحلتها التاسعة على سطح المريخ بنجاح

أعلنت الإدارة الوطنية الأمريكية للملاحة الجوية والفضاء "ناسا" أن مروحية "إنجينويتي" نجحت بتنفيذ رحلتها التاسعة على سطح المريخ، وأجرت سلسلة من الاختبارات لأنظمة الملاحة والاتصالات.

وقال مختبر الدفع النفاث التابع لـ"ناسا" في تغريدة عبر "تويتر" إن "المروحية قامت بالرحلة التاسعة والأكثر صعوبة، بسرعة 5 أمتار بالثانية، لمدة 166.4 ثانية".

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وأضاف أنه "تم فحص إمكانيات نظام الاتصالات عند هبوط المروحية، ومن المتوقع أنه يمكن إرسال إشارة إذا لم تكن هناك "عوائق" في طريقها لعدة مئات من الأمتار لنقل البيانات".

#MarsHelicopter pushes its Red Planet limits. 🚁

The rotorcraft completed its 9th and most challenging flight yet, flying for 166.4 seconds at a speed of 5 m/s. Take a look at this shot of Ingenuity’s shadow captured with its navigation camera. https://t.co/TNCdXWcKWEpic.twitter.com/zUIbrr7Qw9 — NASA JPL (@NASAJPL) July 5, 2021

المصدر: "إنترفاكس"