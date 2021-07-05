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"ناسا": مروحية "إنجينويتي" أتمت رحلتها التاسعة على سطح المريخ بنجاح

الفضاء

Reuters
مروحية إنجنويتي
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أعلنت الإدارة الوطنية الأمريكية للملاحة الجوية والفضاء "ناسا" أن مروحية "إنجينويتي" نجحت بتنفيذ رحلتها التاسعة على سطح المريخ، وأجرت سلسلة من الاختبارات لأنظمة الملاحة والاتصالات.

وقال مختبر الدفع النفاث التابع لـ"ناسا" في تغريدة عبر "تويتر" إن "المروحية قامت بالرحلة التاسعة والأكثر صعوبة، بسرعة 5 أمتار بالثانية، لمدة 166.4 ثانية".

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وأضاف أنه "تم فحص إمكانيات نظام الاتصالات عند هبوط المروحية، ومن المتوقع أنه يمكن إرسال إشارة إذا لم تكن هناك "عوائق" في طريقها لعدة مئات من الأمتار لنقل البيانات".

المصدر: "إنترفاكس"

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