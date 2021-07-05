رواد الفضاء الصينيون ينجزون برنامجهم خارج المحطة الفضائية الصينية

اختتم رائدا الفضاء الصينيان الأحد 4 يوليو بنجاح أعمالهم في الفضاء المكشوف وعادا بسلام إلى المحطة الفضائية. أفاد بذلك يوم 4 يوليو التلفزيون الصيني المركزي.

وحسب التلفزيون فإن فترة عمل الرائدين الصينييْن في الفضاء المكشوف استغرقت 7 ساعات.

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وكان التلفزيون الصيني قد أفاد في وقت سابق بأن الرائدين، لو بومين وتان هنبو، غادرا متن المحطة الفضائية. أما قائد طاقم المحطة، هَي هاشن فقد نفذ أعمالا مساعدة داخل الوحدة الرئيسية للمحطة "تانخي" وضمن إنجاز البرنامج الخارجي.

وقال نائب برنامج الرحلات الفضائية الصينية المأهولة، جان لي واي، الذي يعتبر أول رائد صيني خرج إلى الفضاء المكشوف قال إن رائدي الفضاء اختبرا خارج المحطة التجهيزات صينية الصنع، بما في ذلك البزات الفضائية الجديدة واليد الآلية وغيرها من التجهيزات والمعدات.

يذكر أن الصين أطلقت في 17 يوليو مركبة " شانجو" الفضائية المأهولة بـ3 رواد صينيين على متنها، ثم التحمت المركبة بالمحطة الفضائية الصينية التي تتضمن حاليا الوحدة الرئيسية والمركبة المأهولة والشاحنة الفضائية.

المصدر: تاس