الصين لن تسمح للأمريكيين بإجراء تجارب على متن محطتها الفضائية

قررت السلطات الصينية أن ترفض طلبا قدمته الولايات المتحدة الأمريكية بإجراء تجارب علمية على متن محطة "تيانغون" الفضائية الصينية.

وقالت وكالة Baijiahao الصينية في بيان أصدرته الأسبوع الماضي إن الصين قد وجهت دعوة المشاركة في التجارب العلمية على متن محطتها الفضائية إلى 17 دولة، بما فيها روسيا التي سمحت لها بأن ترسل وحدة فضائية مأهولة كي تلتحم بالمحطة الصينية أوبأن يعمل روادها في أحد أقسام المحطة الفضائية.

إقرأ المزيد

أما الأمريكيون فلم توافق الصين على طلبهم بذريعة عدم تطابق مقاييسهم بالمقاييس التقنية الصينية.

ويرى الخبراء أن السبب الحقيقي في رفض الطلب الأمريكي يكمن في أن السلطات الأمريكية لم تسمح وقتها للرواد الصينيين بالمشاركة في البعثة الفضائية الدولية على متن المحطة الفضائية الدولية.

وتعتبر الصين في الوقت الراهن دولة وحيدة تمتلك محطة فضائية مدارية خاصة بها. أما المحطة الفضائية الدولية فإن مصيرها لم يقرر إلى حد الآن. وربما ينتهي عمرها بحلول عام 2024 بموجب الاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل البلدان المساهمة فيها.

المصدر: رامبلر