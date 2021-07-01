إطلاق أقمار OneWeb على متن "سويوز 2.1ب"

من قاعدة "فوستوشني" الفضائية ينطلق، الساعة 15:48:33 بتوقيت موسكو، صاروخ الفضاء "سويوز 2.1 ب" مع مرحلة التسريع "فريغات" وعلى متنه 36 قمراً اصطناعياً لشركة "وان ويب" OneWeb.

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وبناء على الاختبارات التي أجريت خلال الأيام الثلاثة الماضية، اتخذ أعضاء لجنة الدولة التي نظرت في جاهزية الصاروخ قرار الإطلاق. ووفقاً لجدول ما قبل الإطلاق، بدأ متخصصو "روس كوسموس" في تزويد الصاروخ بالوقود بدءا من الساعة 11:15 بتوقيت موسكو.

وتنفذ عملية الإطلاق هذه المرة بالتعاون ما بين شركة "غلاف كوسموس" الروسية وشركتي "إيريان سبيس" و"ستارسم"، وخلالها سيتم إطلاق 36 قمرا من أقمار "وان ويب" ليصبح عدد هذه الأقمار في مدارات الأرض 254 قمرا.

المصدر: روس كوسموس