روسيا تطلق 36 قمر OneWeb إلى الفضاء قريبا

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية أن التحضيرات جارية في مطار "فوستوتشني" الفضائي لإطلاق دفعة جديدة من أقمار OneWeb إلى مدارات الأرض.

وقال بيان صادر عن المؤسسة "يوم الاثنين 28 يونيو الجاري، وفي تمام الساعة 1:00 بتوقيت موسكو، نقل صاروخ Soyuz-2.1b مع أقمار OneWeb التي سينقلها إلى الفضاء ليتم تثبيتها على منصة الإطلاق في مطار فوستوتشني الفضائي، واستغرقت عملية تثبيت الصاروخ على المنصة بضع ساعات".

وأشار البيان إلى أن الخبراء في المطار بدأوا بإجراء العمليات الحسابية اللازمة لإطلاق الصاروخ، وأن عملية الإطلاق من المفترض أن تنفذ في الأول من يوليو القادم.

Here is another part of works at the #Vostochny_Cosmodrome! Watch how the @glavkosmosJSC team saw the rollout & installation on the launch pad of the #Soyuz-2.1b🚀 w/the Fregat upper stage & 36 @OneWeb satellites 🛰 on board! The launch is sheduled for July, 1 at 12.48 UTC pic.twitter.com/lOcIAizxWX — GLAVKOSMOS (@glavkosmosJSC) June 28, 2021

وتنفذ عملية الإطلاق هذه المرة بالتعاون ما بين شركة "غلاف كوسموس" الروسية وشركتي Arianespace و Starsem، وخلالها سيتم إطلاق 36 قمرا من أقمار OneWeb ليصبح عدد هذه الأقمار في مدارات الأرض 254 قمرا.

Ever wondered about the world of satellite communications or the work we do at OneWeb? Drop your questions below and we’ll answer here or even LIVE on our launch livestream on 1st July! 👇#OneWebLaunch8#OneWeb#satcompic.twitter.com/xGkCH8JdRb — OneWeb (@OneWeb) June 27, 2021

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وتخطط شركة OneWeb لإطلاق منظومة من الأقمار الصناعية الصغيرة والمتوسطة الحجم لتدور على ارتفاعات تتراوح ما بين 800 و950 كلم عن سطح الأرض، وتغطي معظم مناطقها بشبكة إنترنت سريعة الأداء.

المصدر: فيستي