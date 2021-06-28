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روسيا تطلق 36 قمر OneWeb إلى الفضاء قريبا

الفضاء

روسيا تطلق 36 قمر OneWeb إلى الفضاء قريبا
twitter.com/roscosmos
مطار "فوستوتشني" الفضائي الروسي
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أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية أن التحضيرات جارية في مطار "فوستوتشني" الفضائي لإطلاق دفعة جديدة من أقمار OneWeb إلى مدارات الأرض.

وقال بيان صادر عن المؤسسة "يوم الاثنين 28 يونيو الجاري، وفي تمام الساعة 1:00 بتوقيت موسكو، نقل صاروخ Soyuz-2.1b مع أقمار OneWeb التي سينقلها إلى الفضاء ليتم تثبيتها على منصة الإطلاق في مطار فوستوتشني الفضائي، واستغرقت عملية تثبيت الصاروخ على المنصة بضع ساعات".

وأشار البيان إلى أن الخبراء في المطار بدأوا بإجراء العمليات الحسابية اللازمة لإطلاق الصاروخ، وأن عملية الإطلاق من المفترض أن تنفذ في الأول من يوليو القادم.

وتنفذ عملية الإطلاق هذه المرة بالتعاون ما بين شركة "غلاف كوسموس" الروسية وشركتي Arianespace و Starsem، وخلالها سيتم إطلاق 36 قمرا من أقمار OneWeb ليصبح عدد هذه الأقمار في مدارات الأرض 254 قمرا.

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وتخطط شركة OneWeb لإطلاق منظومة من الأقمار الصناعية الصغيرة والمتوسطة الحجم لتدور على ارتفاعات تتراوح ما بين 800 و950 كلم عن سطح الأرض، وتغطي معظم مناطقها بشبكة إنترنت سريعة الأداء.

المصدر: فيستي

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