 
مباشر

اليابان بصدد إطلاق مسبار إلى قمر المريخ

الفضاء

اليابان بصدد إطلاق مسبار إلى قمر المريخ
o-kosmose.ru
قمر المريخ فوبوس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qpva

تعتزم الوكالة الفضائية اليابانية أن تطلق عام 2024 مسبارا فضائيا إلى قمر المريخ فوبوس.

أفاد بذلك الثلاثاء 29 يونيو التلفزيون الاجتماعي الياباني.

ويشار إلى أن العلماء اليابانيين يخططون لأن يحصلوا في إطار تلك البعثة الفضائية على عينات  من صخور قمر المريخ.

إقرأ المزيد
روسيا تحيي مشروع إطلاق مسبار إلى قمر المريخ فوبوس
روسيا تحيي مشروع إطلاق مسبار إلى قمر المريخ فوبوس

وقال التلفزيون إن مبادرة إطلاق المسبار إلى فوبوس بُحثت في اجتماع اللجنة الحكومية الخاصة بتطوير القطاع الفضائي الياباني والذي شارك فيه رئيس الوزراء بنفسه.

جدير بالذكر أن روسيا، هي كذلك، سبق لها أن حققت محاولة إطلاق مسبار فضائي إلى فوبوس، إلا أنها باءت بالفشل لعجز الصاروخ الروسي عن إيصال المسبار إلى مدار الأرض.

يذكر أن اليابان تطوّر بنشاط برنامجها الخاص بدراسة الفضاء البعيد. وقد نجحت الكبسولة التابعة لمسبار "هايابوسا – 2" ( الصقر – 2)  الياباني الفضائي في ديسمبر عام 2020  في نقل عينات من تربة كويكب ريوغو إلى الأرض. ويتوقع أن يهبط مسبار "هايابوسا – 2" في يوليو عام 2031 على سطح كويكب آخر حيث يجمع عينات من تربته  قد تتضمن جزيئات الماء والمواد العضوية.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا