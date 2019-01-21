روسيا تحيي مشروع إطلاق مسبار إلى قمر المريخ فوبوس

اقترح الخبراء في مؤسسة "لافوتشكين" الروسية للأجهزة الفضائية إطلاق مسبار جديد لدراسة المريخ أعوام 2026-2035.

ويفترض أن يكون المسبار الجديد نسخة أخرى لمسبار "فوبوس-غرونت" الذي أطلق عام 2011 إلى قمر المريخ فوبوس، لكنه فشل في مغادرة مدار الأرض ليحلق إلى المريخ.

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وجاء هذا الاقتراح في تقرير أعده الخبراء في المؤسسة، سيقدم في مؤتمر علم وهندسة الفضاء الذي سيعقد في 29 يناير في موسكو. ونشرت أفكار التقرير الرئيسة على موقع معهد "باومن" التقني الروسي.

وتقضي البعثة الفضائية بأن يهبط المسبار على سطح فوبوس ويجمع عينات من تربته لينقلها إلى الأرض.

واقترح الخبراء في مؤسسة "لافوتشكين" الروسية أن يطلق المسبار بصاروخ "أنغارا-5" الروسي الثقيل.

وشدد التقرير على ضرورة مواصلة دراسة كواكب المنظومة الشمسية، وتكرار محاولة إرسال بعثة فضائية إلى فوبوس رغم فشل المحاولة الأولى.

المصدر: تاس