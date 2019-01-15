الصين تستعد لدراسة المريخ

أعلن نائب مدير المشروع الصيني لدراسة القمر، أو ياهوا، أن بلاده ستباشر عام 2020 بدراسة المريخ بوتائر تماثل تلك التي تتبعها الآن لدراسة القمر.

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وقال ياهوا في كلمة ألقاها في المؤتمر الخاص باستكشاف الفضاء الكوني من قبل الصين، الاثنين 14 يناير الجاري: "تبدأ بعثتنا الأولى الرامية إلى دراسة المريخ بحلول عام 2020. ونحن جاهزون لبذل جهود مشتركة جنبا إلى جنب مع المجتمع الدولي، لنسهم على أساس المنفعة المتبادلة والتسامح في تطوير القطاع الفضائي في سبيل المصير المشترك للبشرية أجمع وتقدم الحضارة والمجتمع".

وحسب، أو ياهوا، فإن الصين تنوي الاستفادة من قدراتها العقلية والإنشائية والخبرات التي اكتسبتها عند دراسة القمر من أجل دراسة المريخ، مع العلم أنها بدأت ترسل مسابير إلى القمر بدءا من نهاية العام الماضي.

يذكر أن مسبار "تشانغ آن-4" الصيني الذي أطلق من قاعدة "سيتشان" الصينية الفضائية، هبط يوم 3 يناير الجاري على سطح الوجه المظلم للقمر، بغية دراسة المكونات المعدنية لتربته والرصد الفلكي اللاسلكي.

المصدر: تاس